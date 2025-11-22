Norris lidera una sesión libre con dos banderas rojas

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El piloto británico Lando Norris (McLaren) lideró ayer los entrenamientos libres del Gran Premio de Las Vegas, antepenúltima prueba del Mundial, en una jornada en la que una tapa suelta de una alcantarilla volvió a quedarse con el protagonismo de una segunda sesión con dos banderas rojas en los últimos 20 minutos. De hecho, el último tramo de la sesión cronometrada se hizo bajo bandera roja porque dirección de carrera confirmó que la tapa seguía moviéndose cuando los monoplazas pasaban por encima.

El líder del Mundial, con 24 puntos de ventaja sobre su compañero, el australiano Oscar Piastri (McLaren) –ayer decimocuarto–, fue el más rápido con un tiempo de 1:33.602, superando al italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), a menos de una décima (1:33.631), y del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), también muy cerca (1:33.763). El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), a 49 puntos en la lucha por el título, terminó noveno, mientras que Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) acabaron decimotercero y decimoctavo, respectivamente.