“Volver al Camp Nou será una sensación increíble”

El Barcelona regresa por fin al Spotify Camp Nou, aunque aún con un aforo reducido de poco más de 45.000 espectadores, para saldar hoy (16.15/DAZN) cuentas pendientes con el Athletic Club, la última de ellas, el fichaje frustrado de Nico Williams. Ambos clubes, que han vivido diversos desencuentros en los últimos años, se medirán en el renovado escenario azulgrana, que reemplaza al Olímpic Lluís Companys tras casi dos temporadas y media en el exilio de Montjuïc.

El técnico azulgrana Hansi Flick celebró el regreso y aseguró que entrenar en el renovado estadio les dejó “sensaciones increíbles” mientras confía en que la cercanía con la afición les aporte “una ventaja” en un duelo que considera un “gran examen” ante un rival de Champions. “Preferimos jugar en el Spotify Camp Nou. Cuando entrenamos allí, cuando subí por las escaleras y entré en el terreno de juego, las sensaciones fueron increíbles. Es un estadio de fútbol, lo que nos gusta. Estamos muy contentos. Espero que nos dé esa ventaja la cercanía con los aficionados”, aseguró en rueda de prensa. Sobre el Athletic, recordó que se trata de un equipo “muy bueno” y que tiene “muchísima calidad”.

Preguntado por la inesperada visita de Leo Messi al estadio, afirmó que es “el mejor jugador de los últimos diez años, si no más”, que siempre disfrutó viéndole y que su trayectoria “es increíble”, pero evitó cualquier especulación: “Su contrato termina en 2028, el mío en 2027. No depende de mí entrenarle”.

Vuelven de sus lesiones Joan Garcia y Raphinha

Hansi Flick podrá contar hoy con dos piezas importantes como son el guardameta Joan Garcia y el delantero Raphinha. Joan Garcia, totalmente recuperado de la rotura del menisco de la que fue intervenido hace ocho semanas, será titular, mientras que Raphinha comenzará como en el banquillo. Por su parte, Marcus Rashford será duda por un proceso gripal.

Valverde, tranquilo por la acogida a Nico

El técnico del Athletic, Ernesto Valverde, no se mostró demasiado preocupado por el recibimiento que pueda sufrir Nico Williams en el Camp Nou tras no fichar por el Barcelona el pasado verano por segundo año consecutivo, ya que cree que el recibimiento importante al extremo internacional es el del Athletic y ese es “siempre con los brazos abiertos”.

Expediente a Tebas por revelar datos del Barça

El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha abierto expediente a Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LaLiga), tras una denuncia interpuesta por Miguel Galán, presidente de la Asociación Transparencia en el Deporte, debido al “incumplimiento del deber de confidencialidad al revelar los estados financieros del FC Barcelona”.