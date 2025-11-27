Al menos 3.800 abonados verán el Hiopos Lleida-Real Madrid

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Hiopos Lleida informó este miércoles de que al menos 3.800 abonados de los 4.500 que tiene el club esta temporada han adquirido entradas para ver el Hiopos Lleida-Real Madrid del próximo 20 de diciembre, pocas horas antes de que se cerrara la venta preferente para ellos, la pasada medianoche, a un precio único de 20 euros.

El duelo ante el conjunto blanco es uno de los dos que esta campaña será Dia de Club, por lo que también los abonados debían pasar por caja. La venta empezó el pasado miércoles, día 19, y duraba hasta ayer a la medianoche. Por ello, la cifra de 3.800 podría aumentar aún con las ventas a última hora y las que también puedan producirse hoy, día que el club ha reservado para resolver incidencias entre los socios.

Desde mañana hasta el próximo martes, 2 de diciembre, los socios también tendrán preferencia para comprar entradas, aunque esta vez será a precio del público general, y solo se podrán comprar dos por abonado. Las entradas costarán entre 50 y 85 euros, dependiendo de la zona del pabellón –al contrario que la venta entre abonados, que podían mantener su asiento y todas las entradas costaban 20 euros–.

Finalmente, el próximo jueves, día 4, empezará la venta para el público general, al precio anteriormente explicado, hasta el propio día de partido o hasta que alcance el ‘sold out’, como pasó el año pasado.