Duelo clave para la Copa

El Pons Lleida tiene hoy en la pista del Calafell (16.10/Lleida TV) la primera de las cuatro finales que le quedan hasta el final de la primera vuelta para lograr la clasificación para la Copa del Rey, de la que es el vigente subcampeón. El conjunto de Edu Amat se encuentra actualmente fuera de las ocho plazas que dan acceso al torneo del KO, por lo que un triunfo hoy en el Joan Ortoll supondría dar un paso importante hacia su objetivo.

Los listados son novenos con 11 puntos, los mismos que el Rivas, que ayer ganó al Shum; a uno del Alcoi, que cayó goleado el viernes en el Palau Blaugrana (10-1); a dos del Noia, que venció en Reus, y a tres de su rival de hoy, por lo que un triunfo le permitiría superar a alicantinos, madrileños y barceloneses y empatar con los tarraconenses con tres partidos aún jugarse. El Pons Lleida no tiene, precisamente, un calendario benévolo, ya que después debe recibir al Sant Just, visitar al Liceo y cerrar la primera vuelta en casa ante el Reus. “Tenemos un calendario complicado, pero otros equipos también lo tienen, con muchos enfrentamientos directos. Tenemos claro que nuestro objetivo es estar dentro de los siete primeros porque si el Noia no estuviera ahí, solo entrarían hasta el séptimo puesto. Debemos centrarnos en hacer las cosas bien y sacar el máximo número de puntos posibles. Nos equivocaríamos si pensamos en cuántos puntos necesitamos”, afirmó el técnico.Amat reconoce que “el equipo es consciente de la situación en la que estamos y está preparado para competir estos cuatro partidos. Solo pensamos en ir a Calafell a sacar los tres puntos y hacer un paso adelante en la clasificación, siendo conscientes de la dificultad de la pista y de un rival que como nosotros también se clasificó por penaltis en la competición europea y vendrá con la moral alta después de remontar la eliminatoria. Juegan en casa y persiguen el mismo objetivo de estar en la Copa”, aseguró.Ambos equipos ya se vieron las caras en la pretemporada, en partido de la Lliga Catalana que ganó el Calafell. A juicio de Amat, el duelo de hoy será “diferente”. “Me espero un encuentro intenso. Ellos juegan en casa y como siempre apretarán a 40 metros y querrán imponer el control, mientras que nosotros intentaremos que no sea así. Habrá que estar muy atentos”, concluyó el técnico.