Duro golpe para el Alpicat

El Alpicat dio ayer otro paso atrás en sus aspiraciones de permanencia en la OK Liga femenina al perder un partido vital ante uno de sus rivales directos, el Coruña, que venció por 0-2 y ya aventaja en nueve puntos al equipo de Mats Zilken, que continúa sin puntuar cumplidas las primeras nueve jornadas.

El partido arrancó con el Alpicat buscando la portería rival con mayor energía que su rival, que esperaba el error para lanzar rápidos contragolpes que apenas creaban peligro. Lampasona tuvo una clara ocasión a los nueve minutos que la portera gallega desbarató con una estirada, igual que hizo en el 11 en un disparo de Arantxa González. En la otra portería era Bulló la que ponía a prueba a Irache Candal, muy segura hasta ese momento.

La igualdad se pudo haber roto en el 18 en una gran jugada personal de Arantxa González. La capitana del Alpicat recogió la bola en su área y montó un rápido contragolpe, sorteando a todas las rivales que le iban saliendo al paso hasta plantarse sola ante Uxue Otegi, que evitó con el cuerpo un tanto que ya se cantaba en la grada del Antoni Roure. Y de lo que pudo ser el 1-0 se pasó en apenas cinco minutos al 0-1, obra de Anna Bulló al culminar una gran jugada personal. El gol era demasiado castigo para un Alpicat que había merecido más en unos primeros 25 minutos en los que predominó la igualdad.

La segunda parte no comenzó bien para los intereses del equipo de Mats Zilken, que se alió con el palo para evitar que la brecha fuese aún mayor. A los cinco minutos de la reanudación, Bulló se topó con la madera en un rápido contragolpe, y un minuto después era Parga la que estrellaba su disparo al palo con Irache ya superada.

Ambas acciones no hicieron despertar al Alpicat, que apenas estaba inquietando a la meta gallega, que faltando nueve minutos tapó bien un disparo de Lampasona. La situación se le puso aún más cuesta arriba al cuadro leridano cuando Rebeca González anotó el segundo tanto con cierta polémica, y es que el disparo de la gallega dio en el larguero y, según los colegiados, la bola botó dentro de la portería. Pese a las protestas locales, el tanto subió al marcador y dejó muy tocado a un Alpicat que, pese a que lo intentó hasta el final, no logró perforar la portería rival, ni jugando con una jugadora más, por la expulsión de Lucía Velo, ni de penalti, que erró Ona Moreno faltando 58 segundos.