El Alpicat sigue sin puntuar y se hunde en la cola de la OK Plata

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Lleidanet Alpicat sigue sin levantar cabeza y ayer encadenó la sexta derrota consecutiva al caer en casa ante un rival directo, el Tordera (2-3). El equipo que dirige Rubén Fernández aún no ha puntuado en lo que va de temporada y se hunde en la cola de la clasificación de OK Liga Plata, con la permanencia ya a seis puntos. El Alpicat siempre fue a remolque de su rival. Tras igualar Llanes el 0-1 inicial, el Tordera tomó una renta de dos goles (1-3) que el mismo jugador recortó (2-3). A nueve minutos para el final, Zilken desaprovechó una directa que hubiera dado un punto.