El Cadí quiere confirmar su mejoría en casa del Gernika

El Cadí La Seu afrontará hoy (12.30) un exigente desplazamiento a la pista del Lointek Gernika Bizkaia, donde buscará consolidar su remontada en la Liga Femenina tras un inicio irregular. El equipo leridano aspira a sumar su tercer triunfo del curso en un escenario históricamente complicado, el pabellón de Maloste, feudo de un rival que acostumbra a crecer ante su afición.

El conjunto dirigido por Isaac Fernández llega a la cita con la moral renovada después de varios partidos en los que, pese a la irregularidad, ha mostrado avances en ritmo ofensivo y solidez defensiva. La principal novedad será el regreso al club de la ala-pívot francesa Seehia Ridard, tras recuperarse plenamente, que espera aportar presencia interior y versatilidad. Ridard fue una pieza clave en la segunda mitad de la pasada temporada hasta que tuvo que operarse.

Enfrente estará un Gernika que transita por la zona media y que quiere redimirse tras la contundente derrota sufrida la jornada anterior ante un rival directo por los puestos altos. El bloque vasco, que suma tres victorias, mantiene como referencia a la alero alemana Emily Bessoir, una de las jugadoras más regulares del campeonato por su capacidad anotadora y su impacto en el rebote. El duelo se presenta como una prueba de madurez para un Cadí que necesita estabilidad, pero también como una oportunidad para confirmar sensaciones ante un adversario consolidado. La gestión del ritmo, el acierto exterior y la capacidad para contener a Bessoir serán factores determinantes en un enfrentamiento que puede marcar el rumbo inmediato de ambos equipos.