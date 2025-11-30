Goleada y liderato

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Vila-sana tuvo un estreno en la Champions de lo más plácido al golear a un inexperto Trissino por 7-0, con exhibición goleadora de Aina Florenza, autora de cuatro tantos, y de Elsa Salvanyà, que firmó un hat trick. La victoria sitúa a las del Pla líderes del grupo.

Los primeros minutos fueron un monólogo local ante un Trissino muy encerrado en su parcela. Al primer minuto ya podía haber marcado el Vila-sana, pero el disparo lejano de Victòria Porta se estrelló en el palo. Ese sería el guión de una primera parte de dominio local absoluto pero con alguna llegada de las italianas con mucho peligro. De hecho, Bertinato puso a prueba a Coelho en la primera ocasión clara del Trissino, justo antes de que Maria Porta enviara la segunda bola al palo cuando solo se habían jugado seis minutos.

Fue el preludio del primer tanto local, obra de Elsa Salvanyà. La ex del Palau, que hacía poco que había saltado a la pista, recogió una bola y desde la media distancia sorprendió a la meta italiana con un disparo duro y cruzado. El tanto hacía justicia a lo que se estaba viendo sobre la pista. El Vila-sana pudo incrementar su cuenta superado el ecuador del primer tiempo, pero de nuevo el palo y poco después la portera Rossato, deteniendo un penalti lanzado por Aina Florenza, evitaron que el segundo tanto subiera al marcador.

En el tramo final de la primera mitad, Tamiozzo y Bertinato tuvieron sendas oportunidades para restablecer la igualada, pero Coelho estuvo muy segura. Al filo del descanso, Salvanyà rozó el segundo gol, pero volvió a toparse con el palo, el cuarto en toda la primera mitad. Pero el partido se rompió al poco de arrancar la segunda parte. En apenas minuto y medio, las del Pla firmaron dos goles, el primero de Salvanyà, de tiro raso, y el segundo de Florenza, sorprendiendo a Rossato con un lanzamiento a media altura.

El técnico italiano pidió tiempo para reconducir la situación, pero de nuevo Florenza aprovechó una bola perdida del Trissino para anotar el 4-0 y dejar el partido visto para sentencia. Con todo decidido, Lluís Rodero hizo debutar a la portera del filial, Marta Cerrada, y Florenza y Salvanyà completaron el póquer y el hat-trick de goles, respectivamente.

El Fraga sacó un valioso punto de su visita a la pista del Palau en su estreno europeo. El equipo que dirige el leridano Jordi Capdevila fue siempre a remolque de su rival, pero logró un punto gracias al acierto de su goleadora, Julieta Fernández. El grupo se completa hoy con el partido Benfica-Manlleu.