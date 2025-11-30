“No hemos generado ocasiones”

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El entrenador del Atlètic Lleida, Gabri García, lamentó las pocas ideas en ataque de los suyos durante el partido: “Hemos perdido porque no hemos generado y las pocas veces que hemos conseguido sacar un centro por banda, los rematadores no han estado acertados”. Además, añadió que “nos ha costado mucho hacer una buena lectura de las jugadas ofensivas”.

En cuanto a la defensa, Gabri destacó que “sobre todo en la primera parte hemos estado muy bien ordenados, neutralizando bien sus llegadas”. Hizo hincapié en que “veníamos flaqueando en ese aspecto, pero los primeros 45 minutos han sido muy buenos. Luego en la segunda parte, con el gol, ya nos hemos olvidado un poco de la defensa por eso se ha roto un poco el partido”, admitió.

Sobre el gol visitante, el técnico de Sallent destacó que “es un gol muy difícil de ver, tanto en esta categoría como en todas”. Aún así, subrayó que “no podemos permitir que un jugador como Jaume Tovar reciba así tan solo dentro del área, pero despues de eso, poco más podemos hacer porque ha sido un gran gol”.

El entrenador explicó que “los cambios han sido para generar espacios, ya que no los estábamos encontrando”, “pero claramente no hemos podido encontrar esos espacios” añadió.

Finalmente, Gabri resumió la actuación de sus jugadores diciendo que “no hemos competido mal, pero tampoco hemos interpretado bien”.