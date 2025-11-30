Oscar Piastri gana la carrera sprint y logra la ‘pole’

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El australiano Oscar Piastri (McLaren) volvió a reivindicarse, tras lograr la minipole y el triunfo en la carrera al sprint, consiguiendo también la’ pole position’ para la carrera de hoy en el Gran Premio de Catar con un tiempo de 1:19.387. Superó a su compañero de equipo y gran rival en la lucha por el título, el británico Lando Norris, que se quedó a 108 milésimas, mientras que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), el otro candidato, finalizó tercero a 264.

No obstante, todo apunta a que hoy el Mundial podría quedar visto para sentencia o prácticamente finiquitado si Norris termina en el podio. El británico de 26 años puede ser campeón del mundo de F1 por primera vez en su carrera si gana la carrera (hagan lo que hagan sus rivales), o si abandona Catar sacando a ambos pilotos 25 puntos.

El madrileño Carlos Sainz (Williams), se coló séptimo a 900, pese a que volvió a perder piezas, llegándose a interrumpir la Q3 durante unos minutos, mientras que el asturiano Fernando Alonso (Aston Martin) acabó octavo a 1.031 de Piastri.