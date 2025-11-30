Raphinha revive al Barça

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Barça celebró su 126º aniversario con una victoria necesaria y trabajada ante el Alavés (3-1), en un partido marcado por el regreso de Raphinha, cuya influencia fue decisiva para que el equipo reaccionara tras la dura derrota europea en Stamford Bridge. El brasileño, totalmente recuperado, aportó dos asistencias, dinamismo y carácter competitivo a un Barça que acusaba su ausencia y que necesitaba un triunfo que devolviera sensaciones positivas y le permitiera dormir como líder, a la espera de lo que haga hoy en Girona el Real Madrid. Nueve de los 11 titulares azulgranas fueron jugadores nacidos en Catalunya, un hito que no se producía desde 1959.

El partido no arrancó como el barcelonismo esperaba. En el primer minuto, una mala defensa en un córner permitió que Ibáñez adelantase al Alavés. Pero el Barça reaccionó rápido gracias a Raphinha, que contagió al equipo con su presión y velocidad. Una combinación entre este y Balde permitió a Lamine firmar el 1-1. El joven extremo volvió a mostrarse incisivo, atrevido y decisivo, confirmando que ha dejado atrás sus molestias. Aun así, el doble pivote Casadó-Bernal —una solución obligada ante la baja de última hora de Frenkie de Jong— no terminó de asentarse, y el Alavés pudo marcar de nuevo antes del descanso, pero Joan García realizó una parada clave. Esa acción resultaría determinante, porque acto seguido el Barça remontó. La ventaja llegó gracias a otra aparición de Raphinha, que asistió a Olmo para el 2-1.

En la segunda parte, Flick introdujo cambios y dio entrada a Rashford, mientras Pedri calentaba bajo la ovación del Camp Nou. Raphinha, que estaba completando su mejor actuación de la temporada, estuvo cerca de lograr otra asistencia antes de ser sustituido, pero Lewandowski se encontró con un inspirado Sivera. Pedri, ya recuperado, regresó para disputar la última media hora y aportó pausa, control y claridad en la circulación. El Barça siguió acumulando ocasiones, aunque sin la precisión necesaria para sentenciar. Finalmente, el 3-1 llegó en una contra bien llevada por Lamine, que habilitó a Olmo para que este definiera ante la salida del portero y asegurara una victoria balsámica.

Flick: “No tenemos el control del curso pasado”

Hansi Flick lamentó ayer, pese a la victoria que coloca a su equipo como líder provisional de LaLiga, que no están mostrando “ni el control ni la intensidad” de la pasada temporada. “Tenemos que mejorar y podemos mejorar muchas cosas, pero también hay que tener en cuenta que este año hemos sufrido más lesiones, mientras que el curso pasado prácticamente todos estuvieron disponibles”, señaló el técnico.