Victoria crucial del Rodi Balàfia ante un rival directo

El Rodi Balàfia Vòlei firmó una victoria crucial en la novena jornada del grupo B de la Superliga 2 al imponerse 3-1 al CV Vinaròs, un rival directo en la lucha por la permanencia. El encuentro comenzó con dudas para los leridanos, que cedieron el primer set por 22-25, pero a partir del segundo encontraron su mejor versión y cambiaron por completo el rumbo del partido.

Impulsados por una afición entregada, los de Sergi Mirada mostraron un juego más firme, ordenado y ambicioso, que se vio reflejado en los parciales 25-21, 25-16 y 25-17. El servicio ganó precisión, la defensa se hizo más sólida y el ataque superó una y otra vez a un Vinaròs incapaz de responder al ritmo local. Al finalizar el choque, el técnico Sergi Mirada se mostró satisfecho: “Todo lo que hemos entrenado esta semana ha empezado a funcionar y eso ha hecho que la confianza fuera creciendo, tal como demuestran los marcadores de los sets. Estoy contento porque esta victoria era vital para continuar adelante y nos da moral para el próximo partido contra el CV Mediterráneo”.