Aitana se fractura el peroné con la selección española

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Aitana Bonmatí, centrocampista del Barcelona, causó baja ayer en la concentración de la selección española que se enfrentará mañana a la de Alemania en el partido de vuelta de la final de la Liga de Naciones en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid debido a una fractura en el peroné izquierdo, informó la RFEF.

Según explicó el organismo federativo, la jugadora catalana, tres veces Balón de Oro, terminó la sesión preparatoria de ayer en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) con dolor tras un mal apoyo en una acción fortuita. Sometida a pruebas por parte de los servicios médicos de la RFEF, se le diagnosticó una fractura en el peroné izquierdo, con lo que abandonó la concentración en Las Rozas para comenzar su periodo de recuperación.

La previsión inicial es que si no precisa pasar por el quirófano estaría un mínimo de dos meses de baja, pero que si debe ser intervenida, el proceso se podría alargar a tres o cuatro meses. Pere Romeu, que ya tiene de baja en el Barça a Patri Guijarro por una fractura de estrés en el hueso escafoides del pie derecho, pierde a su jugadora más importante y a la que deberá recuperar, si se confirman los peores pronósticos, pensando en los cuartos de final de la Champions League femenina, programados para el 24-25 de marzo de 2026 y el 1-2 de abril.

Días atrás, la propia jugadora aseguró, en una entrevista en El Larguero de la Cadena SER, que tenía molestias persistentes en el tendón del isquiotibial izquierdo. Contó que es una lesión que no le impedía jugar, pero que no le permitía estar al cien por cien. Es la primera ocasión que Aitana Bonmatí sufre una rotura de peroné. Ya sufrió un problema en el aductor del muslo derecho en junio de 2024, una lesión en el sóleo en agosto de 2022 y una meningitis vírica en junio de 2025.

Aitana Bonmatí, nacida en la localidad barcelonesa de Sant Pere de Ribas, es una de las jugadoras clave del FC Barcelona y de la selección española. Fue la autora del gol del triunfo de España ante Alemania en las semifinales de la pasada Eurocopa de Suiza.