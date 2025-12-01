Reparto de puntos en un duelo igualado

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Cervera y Fuliola firmaron el empate en un partido muy igualado en el que los dos goles se hicieron en los primeros compases del encuentro. El Fuliola se adelantó en el marcador en el minuto 19 gracias a un buen disparo desde la frontal del área de Pau Vilanova que sorprendió al guardameta local (0-1). Poco después, el Cervera hizo el empate en una buena jugada combinativa por banda que culminó Carlos (1-1).

En la segunda parte, ambos equipos se lanzaron al ataque en busca del gol de la victoria. Los dos conjuntos dispusieron de buenas ocasiones para adelantarse en el marcador. Sin embargo, no fueron capaces de convertir en gol sus llegadas y el partido terminó 1-1. Con el empate, el Cervera se coloca séptimo con 19 puntos y el Fuliola undécimo con 13.