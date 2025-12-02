Fondarella impulsará un pabellón deportivo inclusivo

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Fondarella y el Club Gimnàstic FEDAC Lleida han unido fuerzas para impulsar la construcción de un pabellón deportivo inclusivo, un gran equipamiento diseñado para personas con diversidad funcional pero abierto a la práctica deportiva de toda la ciudadanía. El proyecto, redactado por la empresa de ingeniería y arquitectura Nadico, aspira a convertir Fondarella en un referente del deporte inclusivo en el Pla d’Urgell y en el conjunto de Catalunya y España. Prevé la construcción de un gran pabellón en la zona deportiva local con dos espacios principales: una pista específica para gimnasia artística y otra para fútbol sala, baloncesto y otras disciplinas. Todo el edificio se diseñará siguiendo criterios de accesibilidad, pensando en las necesidades de personas con diversidad funcional, tanto física como psíquica, y en el uso compartido por deportistas con y sin discapacidad.

El alcalde de Fondarella, Xavi Acosta, recordó que la demanda de un pabellón viene de lejos: “Es un anhelo de toda la vida. En una consulta popular ya apareció como la principal necesidad del municipio, y ahora tenemos la oportunidad de hacerlo realidad”. Asimismo, la concejal Susana Torra subrayó el impacto social de la iniciativa, ya que “entidades como Acudam, Siloé y otras organizaciones que trabajan con personas con diversidad funcional encontrarán aquí un espacio de referencia, y al mismo tiempo los vecinos de Fondarella y de los pueblos del entorno también podrán utilizarlo. Este proyecto dará vida al pueblo, dinamizará la zona deportiva y ayudará a situar Fondarella en el mapa deportivo de Catalunya”, señaló.

La impulsora del proyecto es Maribel Moncasí, directora técnica del Club Gimnàstic FEDAC Lleida, entidad especializada en gimnasia artística y pionera en gimnasia inclusiva: “Llevamos años trabajando con niños y niñas con diversidad funcional para que tengan las mismas oportunidades que el resto. Este nuevo espacio permitirá que dispongan de una sede propia, un lugar pensado para ellos pero abierto a todo el mundo, donde se mezclen deportistas con y sin discapacidad en un entorno verdaderamente inclusivo”.

El consistorio prevé realizar su presentación pública a principios de año. A partir de entonces, iniciarán una ronda de contactos para buscar financiación.