El Atlètic Segre da un paso hacia la integración

Coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Atlètic Lleida y el Atlètic Segre anunciaron ayer la puesta en marcha de un proyecto innovador a nivel de Catalunya, que supone dar un gran paso adelante en la integración. Álex Pena, jugador con discapacidad intelectual del equipo Genuine del Atlètic Lleida, se ha incorporado al staff técnico del equipo Sub'9 del Atlètic Segre, que tiene como entrenador a Pepe Canalis, coordinador del proyecto Genuine.

“Es un proyecto que va bien para todas las partes, para Álex porque se integra con total normalidad al trabajo de un staff técnico y a los niños porque aprenden que todos somos personas y aprenden a respetar a todo el mundo”, explica Pepe Canalis. “Lo que intentamos es ayudar a que los niños crezcan como personas y que sean buenas personas, independientemente de cuantos de ellos puedan llegar a ser profesionales del fútbol”, añade.

Señala que “los primeros días ven que es una persona a la que le cuesta hablar, preguntan quién es, pero ya es uno más del grupo y el trato en el día a día es ese”. Pena es el primer jugador del Genuine que se incorpora a un staff técnico del club y la idea, de cara al futuro, es la de ir sumando a más jugadores con discapacidad intelectual y, de hecho, cada semana, se suma un jugador diferente del equipo, que echa una mano al entrenador.

“Me siento como un profesional, con ayudantes que ponen los conos, las vallas... lo que les pides y me satisface ver como los jugadores entienden su rol y ven que son tan importantes los jugadores del Genuine como lo pueda ser yo. Es un gran paso adelante en cuanto a la integración”, valora.

Álex Pena, por su parte, explica que “estoy muy a gusto con los jugadores y los compañeros porque aprendemos cosas juntos y nosotros les enseñamos aspectos básicos del juego, como la posición en el campo. Se alegran cuando nos ven y eso nos motiva para seguir ayudándoles cada día”, añade. Esta es la cuarta temporada del proyecto Genuine en el Atlètic Lleida.