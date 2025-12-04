Emma Carrasco, fuera de la semifinal de los 100 estilos en su estreno

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La leridana Emma Carrasco (CN Sant Andreu) arrancó ayer su participación en los Campeonatos de Europa de piscina corta que se disputan en la localidad polaca de Lublin con una discreta participación en los 100 metros estilos, en los que se quedó a las puertas de alcanzar la semifinal. La nadadora del CN Sant Andreu firmó el decimoséptimo mejor tiempo general (1:00.04) y se quedó a solo tres décimas del corte, que marcó la griega Nikoletta Pavlopoulou, que fue la última de las dieciséis participantes que consiguió un billete para la semifinal, que también se disputó ayer por la tarde.

Carrasco venía de conseguir el oro en esta prueba en el Campeonato de España, donde se llevó seis preseas –dos platas y tres bronces, además de ganar los 100 estilos–. Ayer, en su primera toma de contacto con la piscina polaca, mejoró ligeramente las dos marcas que consiguió en el estatal, un 1.00.29 en las series y un 1.00.40 en la final, pero su tiempo no fue suficiente para alcanzar las semifinales.

La leridana nadó en la tercera serie, con diferencia la más rápida, y finalizó séptima, pero su marca fue tres centésimas superior a la de la griega Pavlopoulou, que sorprendió accediendo a las semifinales desde la primera serie. La leridana volverá a competir mañana, cuando disputará las series de los 200 estilos (10.00), en busca de una plaza para las semifinales de la misma tarde y una posterior final, el sábado. El domingo disputará los 400 estilos para cerrar su participación.

Por otra parte, Carmen Weiler sumó la primera medalla para la delegación española, coronándose campeona de los 200 espalda, con nuevo récord de España (2:01.66).