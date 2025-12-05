Carrasco disputa hoy los 200 estilos, su segunda prueba en el Europeo

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La leridana Emma Carrasco afronta hoy (10.00) su segunda prueba en los Campeonatos de Europa de piscina corta que acoge la localidad polaca de Lublin, con la disputa de los 200 estilos. Tras quedarse a las puertas de las semifinales de los 100 estilos el miércoles –prueba en la que se había proclamado campeona de España recientemente–, Carrasco disputará las series, en busca de una plaza para las semifinales de esta misma tarde. La final se disputaría mañana, antes de que la leridana del CN Sant Andreu cierre su participación en el campeonato en los 400 estilos, que se celebran el domingo.

La jornada de ayer

En la jornada de ayer, se decidió la campeona de la primera prueba en la que participó, los 100 estilos, en los que se impuso la neerlandesa Marrit Steenbergen (56.26). En la delegación española, María Daza disputó la final de los 200 libres femeninos, en la que fue octava, mientras que el relevo mixto 4x50 fue sexto en la lucha por las medallas.

Además, Carles Coll alcanzó la final de los 100 braza con el mejor tiempo, Carmen Weiler disputará la de 100 espalda con el quinto y también se clasificaron María de Valdés en la de 800 libres.