El recinto de Les Firetes pasa a ser un improvisado circuito

El recinto donde habitualmente se instalan Les Firetes durante las fiestas mayores se convertirá por un día en un improvisado circuito de automovilismo para acoger este sábado el Campeonato de Catalunya de eslálom. La Escuderia Lleida, organizadora del evento, ha tenido que buscar alternativas para seguir con su vertiente organizativa ante la imposibilidad de utilizar el Circuit de Lleida de autocross, situado junto a la antigua N-II, en dirección a Alcarràs, que lleva cerrado desde el pasado mes de enero por una afectación medioambiental que impidió renovar el convenio de cesión con la Paeria.

En este recinto se habilitará un circuito de 850 metros de cuerda y 4 de ancho en el que los participantes, alrededor de una treintena, tendrán que demostrar sus habilidades al volante. Y es que será una carrera en la que no solo puntuará el hecho de ir rápido, sino también la habilidad para sortear los obstáculos. Buena parte del trazado estará delimitado por conos y vallas que no se podrán tocar, ya que ello supondrá penalizaciones en forma de tiempo.

Los participantes irán saliendo de uno en uno y será una lucha contra el crono en la que no habrá confrontación en pista, ya que la zona no tiene capacidad para implementar un circuito para carreras, ya que la anchura mínima que debería tener sería de 14 metros, además del coste que supondría. “Es la alternativa que hemos encontrado para mantener nuestra vertiente organizativa, ya que el circuito que teníamos está inoperativo desde enero y hasta la fecha no se ha encontrado ninguna zona que lo pueda sustituir”, afirmó ayer David Domingo, responsable técnico de la Escuderia Lleida. El evento será gratuito pero se podrán hacer aportaciones para la Marató de 3Cat.