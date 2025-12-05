Laporta: “El Madrid representa el poder y el Barça, la libertad”

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Joan Laporta volvió a referirse ayer a su eterno rival y declaró que “el Madrid representa el poder y el Barça, la libertad”, al tiempo que aseguró que, “si no hay imprevistos”, el Spotify Camp Nou “podrá tener un aforo de 62.000 localidades a finales de este mes o inicio del próximo año”, apuntó.

El club comunicó ayer que destinará todas las localidades disponibles para el partido de la fase liga de la Champions contra el Eintracht Frankfurt exclusivamente a socios y socias, con el objetivo de preservar la seguridad de la afición blaugrana y evitar que se repita la entrada masiva de aficionados alemanes como sucedió en la Liga Europa en abril de 2022.

Por otra parte, el club ya ha alcanzado un acuerdo para renovar a Eric Garcia hasta 2031 y su presentación está programada para el próximo día 11. En otro orden de cosas, ayer se presentó en sociedad el peluche oficial de la mascota del 125º aniversario, CAT, con una primera producción de 5.000 unidades, a un precio de 34,99 euros, que se agotaron en pocas horas.