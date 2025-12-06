En precario para visitar al líder Poblense

El Atlètic Lleida tiene hoy uno de los retos más complicados en lo que va de temporada, no solo por la imperiosa necesidad que tiene de sumar una victoria, sino porque tratará de hacerlo en casa del líder, el Poblense –aún invicto en casa–, al que visita en una situación completamente precaria.

Gabri García solo ha podido desplazar a Mallorca a 16 futbolistas, porque a las habituales bajas de las últimas semanas se le han sumado hasta cuatro para este encuentro. Daouda y Alcalá se perderán el partido tras ver la quinta amarilla en el último partido, ante el Atlético Baleares (0-1), en el que se lesionó Asier. Además, Nil Sauret, que ya no jugó el pasado sábado, también será baja tras anunciar un parón en su actividad deportiva por salud mental.

Pese a la complicada situación física, que se suma a la deportiva, con el equipo leridano en descenso, con once puntos y a cuatro de la permanencia, el técnico de los leridanos, Gabri García, se mostró convencido de que “somos capaces de competir contra cualquiera, porque ya lo hemos hecho”.

El entrenador de Sallent definió al Poblense como un equipo “muy disciplinado a nivel defensivo, con un entrenador que lleva muchos años allí y que también propone cosas con el balón. Sabe que en momentos tiene que replegarse y en otros aprieta muy arriba”. “Además, tienen a buenos jugadores con el balón, muchos de ellos de la isla, que conocen perfectamente el contexto”, añadió Gabri.

De hecho, el equipo de Óscar Troya está siendo la gran revelación, ya que hace cuatro jornadas que ocupa el liderato pese a ser un recién ascendido, con el añadido que solo suma un punto de los últimos seis, ya que perdió contra el Atlético Baleares (2-1) y empató la semana pasada ante el Ibiza (0-0). Este último partido fue uno de los únicos dos en los que se ha dejado puntos en casa –el otro fue en la tercera jornada ante el Olot (0-0)–. En el resto de partidos en Sa Plana, el equipo balear ha conseguido la victoria.