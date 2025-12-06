El Hiopos Lleida se queda a un paso de la remontada ante el Unicaja (88-89)

Publicado por Jordi Argilés Creado: Actualizado:

El Hiopos Lleida ha perdido por la mínima ante el Unicaja (88-89) en un emocionante partido que se ha decidido en el tramo final. Los leridanos, a pesar del gran esfuerzo y una actuación muy completa del equipo, no han podido completar la remontada y no han superado al conjunto malagueño.

El equipo dirigido por Gerard Encuentra ha mostrado una gran actitud en la segunda parte, liderados por Melvin Ejim y Millán Jimenez, pero no ha sido suficiente para contrarrestar el mayor acierto del Unicaja, sobre todo en la primera mitad desde la línea de tres. Ejim ha sido el más destacado de los leridanos con 17 puntos y una gran eficacia en el tiro (5/7 en tiros de dos), mientras que por parte visitante ha brillado especialmente Olek Balcerowski con 19 puntos y 9 rebotes.

Los locales han distribuido muy bien el juego con 16 asistencias y han tenido aportaciones importantes de varios jugadores como Krutwig (11 puntos con uno perfecto 3/3 en tiros de dos) y Shurna (13 puntos con un espectacular 5/6 en tiros de campo).

Actuaciones destacadas de los dos equipos

El Unicaja, entrenado por Ibon Navarro, ha sabido aprovechar su superioridad en el rebote y ha mostrado una mayor efectividad desde la línea de tiros libres, con 24 lanzamientos convertidos. Perry ha sido una pieza clave para los visitantes con 12 puntos, mientras que Kalinoski y Alberto Díaz han aportado 9 y 5 puntos respectivamente en un partido coral.

James Batemon y Goloman no han dispuesto de minutos en la segunda parte del partido a pesar de las expulsiones por faltas de Ejim, Agada y Walden.

Con esta derrota, el conjunto leridano se queda con un balance negativo de 4 victorias y 5 derrotas que complican el sueño de la Copa del Rey y ponen los pies en el suelo después de encadenar dos derrotas en casa.