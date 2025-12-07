El Cadí se desfonda al final

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Cadí La Seu cerró con una derrota amarga una semana muy exigente con tres partidos en ocho días, un desgaste acumulado evidente y la sensación de haber tenido al alcance una victoria que finalmente se escapó en los dos últimos minutos frente a un Hozono Global Jairis que, necesitado de reivindicación tras una mala dinámica, terminó imponiéndose por 63-72.

El encuentro arrancó con un Jairis muy serio, dueño del ritmo y aplicado en defensa pese a las ausencias de su entrenador, el leridano Bernat Canut –con permiso por paternidad–, y de la pívot estadounidense Jasmine Walker. Bajo la dirección puntual de David Muñoz, las visitantes comenzaron más entonadas y aprovechando cada imprecisión local. El 14-19 con el que cerró el cuarto inicial reflejaba esa autoridad murciana, aunque el empuje de Nahan Niare, con 7 puntos tempranos, evitaba que el Cadí perdiera el hilo del encuentro.

El guion cambió en el segundo periodo. Las de Isaac Fernández crecieron desde la defensa, lograron cerrar mejor el rebote y encontraron más continuidad ofensiva. Poco a poco, la diferencia visitante se redujo hasta que Laia Raventós, con un lanzamiento certero, firmó el 34-34 a falta de dos minutos y cuarenta y dos segundos para el descanso.

El Palau recuperó el pulso y el duelo se equilibró totalmente al llegar al 36-36 del intermedio, un marcador que transmitía que el partido podía romper hacia cualquiera de los dos lados. El tercer cuarto dejó los mejores minutos del Cadí. Con una circulación más valiente, un punto de agresividad extra y un mayor dominio interior, las locales llegaron a situarse 45-39, la que sería su máxima ventaja.

El 55-51 con el que se entró en el último cuarto dejaba a las urgelenses en una posición favorable, pero el Jairis, en plena necesidad de cortar su mala dinámica –tres derrotas consecutivas entre Liga y Eurocopa–, encontró en el cuarto decisivo la firmeza y la energía que le habían faltado en los tramos anteriores. Basadas en una defensa intensa, casi asfixiante, las murcianas fueron recortando la renta local y apagando el ritmo del Cadí, que empezó a precipitarse en algunos ataques largos y a perder fluidez en la circulación de balón. Con un parcial final devastador, 8-21, el Jairis no solo volteó el marcador sino que desdibujó por completo las opciones del Cadí.

En el conjunto urgelense, destacó la pívot francesa Nahan Niare, con 15 puntos y un gran despliegue en ambos lados de la pista. Sin embargo, su esfuerzo resultó insuficiente para sostener al equipo en el momento crítico, cuando la intensidad visitante se disparó y las piernas comenzaron a pesar tras un ciclo de tres encuentros que dejó huella.