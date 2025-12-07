Jordi Pujol gana el Catalán en el recinto usual de Les Firetes

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La improvisada transformación del recinto donde suelen instalarse Les Firetes se convirtió ayer en un escenario automovilístico para acoger el Campeonato de Catalunya de Eslálom, que reunió a 30 equipos y que congregó a unos 2.000 espectadores.

La Escuderia Lleida, organizadora de la prueba, recurrió a este espacio tras la imposibilidad de utilizar el Circuit de Lleida de autocross, cerrado desde enero por una afectación medioambiental que impidió renovar el convenio de cesión. En el recinto de ayer se habilitó un trazado de 850 metros de cuerda y 4 metros de ancho, configurado con conos y vallas que los pilotos no podían tocar para evitar penalizaciones, lo que añadió un punto extra de dificultad. La competición se desarrolló con salidas individuales y lucha contra el crono, ya que la pista no permitía carreras.

En el plano deportivo, la victoria fue para Jordi Pujol Fornós (Escuderia Mollerussa) con un tiempo final de 2:19.642. A solo 349 milésimas terminó José Galera Pizarro (Escuderia Lleida). Completó el podio Eric Guiu Vidal (Escuderia Lleida), tercero con 2:20.779. El evento fue gratuito, aunque los asistentes pudieron realizar aportaciones solidarias en favor de La Marató de 3Cat, reforzando así el carácter social de una jornada que combinó emoción, técnica y compromiso.