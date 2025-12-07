Publicado por D. TEJEDOR Creado: Actualizado:

El técnico del Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, destacó, pese a la derrota, que “hoy la gente se va orgullosa por la segunda parte que ha hecho el equipo”. Aunque reconoció irse “con una sensación agridulce”, valoró que “hemos tirado de carácter en la segunda mitad para engancharnos al partido”, pero a la vez lamentó que “no hemos sido capaces de culminar la remontada”.

El entrenador dijo que “trabajaremos para tomar mejores deciciones en los momentos de tensión”, aunque señaló con contundencia que “esto no me preocupa, lo que me preocupaba era abandonarnos en el descanso y el equipo no lo ha hecho”. Sobre el desarrollo del partido, dejó claro que “en la primera parte no hemos tenido la energía suficiente para competir contra un equipazo como Unicaja y en la segunda mitad ellos han estado más incómodos, porque nosotros hemos estado mejor atrás”.

“La base tiene que ser la segunda parte: que el trabajo defensivo nos dé confianza para atacar mejor, no al revés. A veces hay momentos de ansiedad, queremos solucionarlos atacando rápido, fallamos canastas fáciles y se genera un poco de murmullo, porque lo queremos hacer bien delante de la afición y los jugadores lo notan”, explicó el técnico, que reconoció que sentar a Batemon fue una decisión técnica y también alabó que “cuando nosotros hemos entrado al partido, la afición también y entonces esto es una olla a presión”.

Por su parte, el técnico visitante, Ibon Navarro, consideró que “Ejim ha cambiado el partido en el tercer cuarto con su energía” y dejó claro que “no puedes venir aquí y ganar fácil. Los detalles han sido claves”.

Expulsan a un ‘fan’ por encararse

En los últimos minutos, tras una falta de Diagne a Balcerowski que primero fue señalada como antideportiva, el pívot visitante quedó tendido justo al lado de la primera fila. Mientras los árbitros revisaban la acción, hizo un gesto a un aficionado, que acabó encarándose con él y fue expulsado del pabellón por el personal de seguridad.

Batemon, entrenando tras el partido

Después de quedarse sin jugar casi todo el segundo tiempo, Batemon se quedó un buen rato tras el partido ejercitándose sobre la pista, aún vestido con su equipación de juego.

Los equipos en descenso no ganaron

Los dos equipos en puestos de descenso, San Pablo Burgos y Covirán Granada, encajaron ayer una nueva derrota y siguen con un una sola victoria en su casillero. El equipo burgalés perdió contra UCAM Murcia (88-110), mientras que Granada perdió el duelo directo ante Zaragoza (83-92), el primer salvado, ahora con tres victorias.