El Lleida CF arranca un empate en el último instante ante el San Cristóbal (1-1)

Publicado por Jordi Argilés Creado: Actualizado:

El Lleida CF ha conseguido un valioso empate a domicilio contra el San Cristóbal (1-1) en el partido correspondiente a la decimotercera jornada de la Tercera RFEF. Un gol de Jordi Puig en el tiempo añadido ha permitido a los leridanos sumar un punto importante en su lucha por la permanencia, después de jugar gran parte del partido con el marcador en contra.

Los hombres de azul han mostrado un ligero dominio durante la primera mitad, generando varias ocasiones claras para adelantarse. No obstante, ha sido el conjunto local quien ha conseguido tomar ventaja en el minuto 37 con un gol de Paul en la primera llegada realmente peligrosa de los locales, estableciendo un 1-0 que parecía injusto por el desarrollo del juego hasta aquel momento.

Cronología de un partido con final feliz

El partido ha empezado con un primer chute desajustado del San Cristóbal en el primer minuto. La primera gran oportunidad para los leridanos ha llegado al minuto 18, cuando Rusi ha probado suerte con un cabezazo que el portero Tapia ha conseguido parar. En el minuto 32, Jordi Puig se ha quedado solo ante el portero local, pero su remate ha rozado el palo en una clara ocasión desperdiciada.

La primera parte ha sido marcada por el gol de Paul en el minuto 37, que ha puesto por delante al San Cristóbal contra pronóstico. También han destacado las tarjetas amarillas a Cervós (minuto 31) por saltar la valla del límite del campo sin permiso, y a Matías Sempé (minuto 41) por un estirón de camiseta.

Reacción del Lleida en la segunda mitad

Después del descanso, el Lleida ha seguido buscando el empate con una nueva llegada de Jordi Puig en el minuto 46. El entrenador de los leridanos ha movido el banquillo en el minuto 54 con la entrada de Marc Alegre y Marc García, seguido de otro doble cambio en el minuto 65 con Aleix León i Putxi.

A pesar de las aproximaciones de Pau Russo, que ha estado a punto de empatar en el minuto 63, el marcador no se movía y el tiempo se agotaba. Finalmente, cuando el partido agonizaba, en el minuto 92, Jordi Puig ha conseguido el premio a la insistencia con un excelente remate de cabeza que significaba el 1-1 definitivo y salvaba un punto muy valioso para las aspiraciones del Lleida CF en su lucha por la permanencia.