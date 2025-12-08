Centrados en el Eintracht

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El FC Barcelona retomó ayer la actividad en la Ciutat Esportiva Joan Gamper tras la victoria por 3-5 ante el Betis en La Cartuja. Con el objetivo puesto en el decisivo duelo de Champions League de mañana martes frente al Eintracht Fráncfort (Camp Nou, 21.00/Movistar Liga de Campeones), el equipo azulgrana dividió esfuerzos entre trabajo específico en el césped y una sesión de recuperación en el interior de las instalaciones.

Los jugadores que no fueron titulares en Sevilla completaron una sesión más intensa sobre el campo de entrenamiento. Entre ellos, los porteros Marc-André ter Stegen y Wojciech Szczesny; el lateral Jofre Torrents; los centrocampistas Tommy Marqués, Marc Bernal, Frenkie de Jong y Marc Casadó; los mediapuntas Pedro Fernández ‘Dro’ y Fermín López; y los delanteros Raphinha y Robert Lewandowski. Bajo la supervisión del cuerpo técnico, los futbolistas llevaron a cabo ejercicios de alta carga física orientados a llegar en plena forma al encuentro europeo.

Mientras tanto, los titulares frente al Betis trabajaron en el interior de la ciudad deportiva para completar la habitual sesión de recuperación posterior a partido. Entre ellos se encontró Joan Garcia, cuya presencia ante el Eintracht no peligra pese al golpe sufrido en Sevilla. El portero catalán, visiblemente dolorido al subir al autobús y posteriormente al avión, fue evaluado por los servicios médicos del club y podrá estar disponible mañana. También Alejandro Balde y Eric Garcia participaron con normalidad en el trabajo regenerativo.

El equipo volverá a entrenarse hoy a las 11.00 horas en la última sesión antes del choque correspondiente a la sexta jornada de la fase de liga de la Champions. Tras el entrenamiento, el técnico Hansi Flick y el defensa Gerard Martín comparecerán ante los medios (13.00 horas) para analizar el estado del equipo y las claves del encuentro. El Barcelona llega a la cita europea con buenas sensaciones tras el triunfo liguero.

Raphinha desmiente que se vaya a Arabia

Raphinha, uno de los capitanes azulgranas, salió al paso ayer para desmentir rumores sobre su futuro. El brasileño negó una publicación de Instagram donde se afirmaba que el crack brasileño tenía un pacto para abandonar el equipo este final de temporada con destino a Arabia si llegaba una gran oferta por él. El brasileño no solo desmintió esta noticia sino que dejó muy claro que su intención es continuar en el club, con el que renovó el pasado verano hasta junio de 2028.

El Girona, interesado en el joven Marc Bernal

El Girona estaría por la labor de pedir la cesión del azulgrana Marc Bernal hasta final de temporada para impulsar al equipo de Míchel tras un arranque de curso complicado, según publicó Mundo Deportivo a partir de una noticia del periodista gerundense Nil Solà. La idea que manejan en Montilivi sería intentar repetir la fórmula exitosa que ya utilizaron con Eric Garcia hace dos temporadas.