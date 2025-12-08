Debut con un empate tardío

Publicado por D.TEJEDOR Creado: Actualizado:

El Mollerussa salvó ayer un valioso punto en el tiempo añadido (1-1) ante el Vilanova, en el estreno de Manel Cazorla en el banquillo de los del Pla d'Urgell. Lo hizo con un gol de Pariente en el 91 para igualar un partido en el que lo mejor fue el resultado. Los visitantes dominaron siempre el balón, aunque no dispusieron de muchas oportunidades.

El partido empezó de la peor manera, con dos oportunidades visitantes en el primer minuto. Batalla, que estuvo muy seguro durante todo el partido, salvó ambas ocasiones. El Vilanova salió dispuesto a dominar el encuentro a través del balón y así lo hizo. Eso sí, pese al control de la posesión, no conseguía generar oportunidades claras. El Mollerussa se defendía e intentaba salir al contraataque, pero fue totalmente inofensivo en la fase atacante durante la primera media hora de juego. A partir de ahí, los locales empezaron a activarse. Sobre todo, a través de Scuri por banda derecha, el conjunto de Cazorla consiguió asustar a su rival. La ocasión más clara la tuvo el propio Scuri en el 38 cuando recuperó un balón y, desde el interior del área con todo el tiempo del mundo, se llenó de balón para enviarlo por encima de la portería defendida por Alfonso.

En el segundo tiempo llegaron los goles. El visitante, con suspense, puesto que el remate con la cabeza de Frutos a centro de Zourdine se quedó merodeando la línea de gol con el intento de parada de Batalla (0-1). Cuando parecía que se agotaba el tiempo para la reacción, un centro por la banda izquierda de Porté llegó a Pariente en el balcón del área. El lateral no se puso nervioso y definió a la perfección para empatar el partido y salvar un punto antes del derbi leridano, que deja a los del Pla a dos de la salvación.

Cazorla: “Contento por el punto, pero no satisfecho por el juego”

Manel Cazorla, nuevo entrenador del Mollerussa, se mostró “contento por el punto, pero no satisfecho por el juego visto y por la necesidad de sumar tres puntos que tenemos”.

El Atlètic Lleida cierra la jornada colista y a siete puntos de la salvación

El Atlètic Lleida acaba la jornada colista por ‘average’, tras la derrota por la mínima del Porreres (1-0) y cada vez más lejos de la salvación. Al principio de la jornada, tenía el play out y la salvación directa a cuatro puntos y ahora está a siete de ambos.