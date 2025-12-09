El Amara firma ante el Girona su tercera victoria

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Amara Lleida firmó ayer su tercera victoria en la Liga U, la segunda consecutiva, al imponerse en el Barris Nord al Bàsquet Girona por 78-70. Es la segunda victoria en tres días, después de que el sábado se impusiera por 55-67 en la pista del Granada. Tras esta victoria el equipo leridano se sitúa quinto, entre los siete equipos del Grupo B, con un balance de 3-6.

El Amara Lleida basó el triunfo en los dos primeros cuartos, que se adjudicó por 17-14 y 25-14, mientras que el tercero acabó 16-16 y en el último el equipo gerundense maquilló la derrota adjudicándoselo por por 20-26, dejando el definitivo 78-70.

Tras el partido Borja Comenge dijo que “estamos muy satisfechos, hemos jugado un partido muy completo que hemos dominado desde el principio, llegando a tener una ventaja de 14 puntos”, valoró.