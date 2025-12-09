BALONCESTO
El Amara firma ante el Girona su tercera victoria
El Amara Lleida firmó ayer su tercera victoria en la Liga U, la segunda consecutiva, al imponerse en el Barris Nord al Bàsquet Girona por 78-70. Es la segunda victoria en tres días, después de que el sábado se impusiera por 55-67 en la pista del Granada. Tras esta victoria el equipo leridano se sitúa quinto, entre los siete equipos del Grupo B, con un balance de 3-6.
El Amara Lleida basó el triunfo en los dos primeros cuartos, que se adjudicó por 17-14 y 25-14, mientras que el tercero acabó 16-16 y en el último el equipo gerundense maquilló la derrota adjudicándoselo por por 20-26, dejando el definitivo 78-70.
Tras el partido Borja Comenge dijo que “estamos muy satisfechos, hemos jugado un partido muy completo que hemos dominado desde el principio, llegando a tener una ventaja de 14 puntos”, valoró.