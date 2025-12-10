El Barça quiere reponerse a las bajas para atar el pase a cuartos de final

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Barça Femení recibe hoy (18.45) al Benfica en el Estadi Johan Cruyff en la quinta jornada de la fase de liga de la Champions 2025-2026, un encuentro al que las azulgranas llegan con numerosas bajas, de las que esperan sobreponerse para prácticamente certificar su pase a cuartos de final en este duelo frente al conjunto lisboeta, que únicamente suma un punto.

El último parón de selecciones hizo mucho daño al equipo de Pere Romeu, que vio como se lesionaban las españolas Aitana Bonmatí y Ona Batlle y la portuguesa Kika Nazareth, quien se perderá este duelo ante su exequipo. Especialmente importante es la baja de la tres veces ganadora del Balón de Oro, que podría estar hasta cuatro meses de baja tras sufrir una fractura de peroné.

Estas tres últimas lesiones se suman a las de Salma Paralluelo y Patri Guijarro, que se espera que no estén disponibles hasta 2026, dejando al Barça muy mermado de cara a este duelo. Las azulgranas ocupan el primer lugar, aunque empatadas a puntos con el Olympique de Lyon francés tras el empate (1-1) de la última jornada frente al Chelsea FC, y volver a la senda del triunfo le daría prácticamente un billete en el ‘Top 4’ y pasar directamente a cuartos de final.