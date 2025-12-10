Sin entradas a la venta ante el Sant Andreu

El Atlètic Lleida anunció ayer en rueda de prensa que no pondrá a la venta entradas para el partido de este sábado contra el Sant Andreu. El director deportivo del club leridano, Xavi Bartolo, fue el encargado de comunicar esta decisión que afectará tanto a la afición visitante como la local, permitiendo únicamente el acceso a los abonados del club, que tendrán acceso a una entrada adicional de forma gratuita durante la semana.

Bartolo justificó la decisión del club para “garantizar que el partido de dispute con normalidad, después de que el Sant Andreu suspendiera un amistoso alegando presiones de una minoría de sus aficionados”. “Creemos que esta era la decisión más coherente”, añadió el director deportivo, que quiso aclarar que “no digo que la afición del Sant Andreu sea problemática, al contrario, les tengo total respeto, pero si no quieren venir a un amistoso por coacciones de una minoría, imagina un partido oficial”.

De hecho, Bartolo explicó el punto de vista del Atlètic Lleida sobre el proceso que llevó a la cancelación del amistoso en verano: “Ellos nos pidieron venir a jugar a Lleida, pero una semana antes de jugar recibimos una llamada diciendo que se tenía que suspender. Fue extraño, su director deportivo no sabía como explicárnoslo. Pedimos explicaciones y nos dijeron que habían recibido presiones de algunos aficionados suyos para que no se jugara e incluso que cinco fueron a sus oficinas a increparles y a decir que si se celebraba habría problemas de seguridad. Entonces el propietario decidió suspenderlo”, explicó Bartolo, quien reconoció que dicha situación hizo “sentirnos agraviados, porque nunca antes nos habíamos enfrentado. Incluso pensamos en tomar alguna medida más drástica, pero decidimos dejarlo estar”.

El Sant Andreu, contactado por SEGRE, desmintió la versión del Atlètic Lleida y justificó la suspensión del amistoso porque “hubo una reacción muy negativa en redes sociales, además de que nos reunimos con la Federación de Peñas y nos pidió que no lo disputáramos. Es imposible que ningún aficionado entrara a las oficinas, porque entonces estaban cerradas por vacaciones”. Además, desde el club barcelonés explicaron que las peñas habían pactado desde hace días “hacer un boicot” al partido. En un comunicado, el Sant Andreu mostró su “rechazo absoluto” a la no venta de entradas, una decisión que “criminaliza a nuestra afición”. Como respuesta, anunció que ningún representante institucional acudirá al partido. “Si nuestra afición no puede estar, nosotros tampoco iremos”, concluyó.

Confianza en el entrenador y movimientos en el mercado invernal

Bartolo también repasó la actualidad deportiva del equipo y, en la línea de lo que expresó la entidad el lunes con un comunicado, transmitió su “confianza” a Gabri para “contrarrestar el runrún típico de estos momentos” y repartió responsabilidades en esta “situación delicada”. El director deportivo dijo que la distancia respecto a la salvación (7 puntos) es “peligrosa” y anunció que “habrá movimientos en la plantilla”, aunque descartó una reconstrucción del equipo. “El mercado de invierno soluciona pocas cosas porque no hay tantas opciones. El eje vertebrador es la plantilla hecha en verano”, dijo, además de advertir que “venir a un equipo en descenso no es tan atractivo para algunos jugadores”.