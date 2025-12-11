Turull: "En cualquier otro club, no estaríamos entrenando"

El segundo entrenador del Atlètic Lleida, Josep Maria Turull, ha reconocido con rotundidad, antes de recibir al Sant Andreu, que “en cualquier otro club, en la situación en la que estábamos, no seguiríamos entrenando". Por ello, Turull, encargado de atender a los medios por una indisposición del entrenador, Gabri García, dijo que la ratificación de que la continuidad del cuerpo técnico "es un gesto que hay que agradecer".

"Supongo que es porque ven un buen día a día. La verdad es que los entrenamientos son buenos y por circunstancias te has visto abocado a una situación límite", admitió el técnico, que dijo que dicha confianza es la base para seguir trabajando en un contexto deportivo “muy complicado”, con el equipo colista y con la necesidad urgente de sumar "cuatro o seis" puntos antes de acabar la primera vuelta.

De cara al duelo contra un Sant Andreu que “tiene una de las mejores plantillas de la categoría” y un banquillo determinante, Turull dejó claro que "el partido tiene que estar vivo hasta el minuto 70 y, a partir de ahí, jugar nuestras cartas para poder ganarlo”, aunque advirtió de que "el tramo donde el Sant Andreu marca más goles es del minuto 75 al 90, lo que quiere decir que tienen un gran banquillo, con muchos recursos".

El segundo entrenador reconoció que el estado físico de la plantilla sigue siendo frágil, ya que de nuevo se quedará sin poder completar la convocatoria, aunque Acalá y Daouda regresan tras sanción. Ante los pocos efectivos, Turull expuso la necesidad de que "el plan de partido no se rompa tan pronto". "Hay que controlar el ritmo del partido y evitar quedar expuestos ante un rival con muchos recursos para decidir", explicó, después de que el último partido, ante el Poblense, quedara marcada por la temprana expulsión de Santana.

Después de tres derrotas seguidas, el técnico reconoció que "las semanas no son cómodas. Además de preparar el partido tácticamente, tienes que pensar en todo lo demás”. Sin embargo, dejó claro que todo el ruido extradeportivo que envuelve el partido no ha afectado durante la semana: “Tenemos una situación deportiva muy complicada como para estar pendientes de lo que pasa fuera", explicó.