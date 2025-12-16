El Atlètic Lleida ficha al lateral izquierdo Cobo

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Pese a que el mercado invernal abre dentro de dos semanas, el Atlètic Lleida ya cuenta con su primer fichaje para reforzar la actual plantilla, necesitada de caras nuevas por la complicada situación deportiva (a seis puntos de la salvación) y en cuanto a bajas. Se trata del lateral izquierdo cordobés Carlos Cobo, que estaba sin equipo después de militar la pasada campaña en Segunda RFEF con el Club Atlético Antoniano de Lebrija, con el que alcanzó el play off de ascenso.

El defensa cordobés, de 27 años, se incorporará a los entrenamientos mañana y, al ser agente libre desde el pasado mercado veraniego, podrá reforzar de forma inminente al equipo de Gabri García y tendrá opciones de debutar este domingo (12.00) en la importante visita al Ibiza, el último partido del año que el conjunto leridano afrontará, de nuevo, con numerosas bajas.

Aparte del entrenador Gabri, que no podrá estar en el banquillo al ser expulsado ante el Sant Andreu, tampoco podrán jugar en Ibiza por sanción Aldo One y Moró Sidibé, ya que ambos vieron la quinta amarilla. Aunque regresa tras su sanción Álvaro Santana, la única opción natural para el lateral izquierdo, siguen de baja por lesión Nico Magno, Roger Alcalá, Pablo Bolado, Asier Ortiz, Nil Sauret, Carlos Mas y Marcel Samsó.

La lesión hasta mediados de marzo de este último, que era el carrilero izquierdo titular, ha obligado a Gabri a explorar soluciones improvisadas en el lateral izquierdo, ante la poca confianza en Santana y Bolado, aunque este último también cayó lesionado nada más debutar. Así, Daouda y Alcalá han sido habituales en la izquierda de la zaga, aunque el de Agramunt también será baja por la rotura de un metatarsiano del pie la semana pasada. Por ello, Cobo llega al equipo llamado a tener protagonismo en el perfil izquierdo de la defensa, su posición más habitual.

Cobo se formó en las categorías inferiores del Real Madrid y, después de terminar su etapa formativa ha competido en la extinta Segunda B y Segunda RFEF desde la 2017-18. Ha formado parte del Valladolid B, el Sabadell, el Cádiz B, el Atlético Baleares, el Tarazona, el Palencia Cristo Atlético, El Palo y finalmente el Antoniano.