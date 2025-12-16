El Barça inicia la defensa del título en Guadalajara

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El FC Barcelona visita hoy (21.00) al Deportivo Guadalajara, de Primera RFEF, en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, en el estreno copero del vigente campeón. Los de Hansi Flick inician su camino para revalidar el título tras quedar exentos de las dos primeras rondas por su participación en la Supercopa de España.

Líder de Primera División, con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid y una racha de ocho victorias consecutivas en la competición regular, el conjunto azulgrana llegará al Pedro Escartín con rotaciones, ya que cinco días después afrontará un exigente duelo liguero ante el Villarreal. Flick dará minutos a habituales suplentes como Christensen, Casadó, Bernal, Dro o Roony Bardghji, además de jugadores del filial como Jofre Torrents o Xavi Espart. No estarán Gavi ni Dani Olmo, lesionados, ni Ronald Araujo, además es duda Robert Lewandowski, por molestias musculares.

La portería es la principal incógnita, porque Hansi Flick dejó claro que Joan Garcia no jugará, pero no desveló si le sustituirá Wojciech Szczesny o Marc-André Ter Stegen.

El Guadalajara, cuarto por la cola en Primera RFEF, afronta la eliminatoria con ilusión y el apoyo de una afición que prácticamente llenará un Pedro Escartín ampliado a 8.500 espectadores. Su entrenador, Pere Martí, confía en “defender bien” y no descarta la sorpresa, mientras que el capitán Javier Ablanque reconoce que medirse al Barça “es un sueño”.

El entrenador del Guadalajara es el castellonense Pere Martí, que cumple su segunda temporada al frente del equipo castellano, donde llegó el verano de 2024 y logró el ascenso de Segunda a Primera RFEF, tras un año y medio sin ejercer como primer entrenador después de su fallida experiencia en el Lleida Esportiu.

Pere Martí fue la primera apuesta de Luis Pereira en el banquillo leridano para arrancar la campaña 2022/23. Pero su andadura en el club duró solo 15 partidos, porque únicamente consiguió cuatro victorias, otros tantos empates y siete derrotas, lo que le condenó al despido en el parón navideño con el equipo en zona de descenso.

De hecho, los momentos más recordados de su etapa en Lleida fueron en sus ruedas de prensa, con un sello muy personal, en las que contaba infinidad de anécdotas y frases para el recuerdo como la que ofreció en su última comparecencia en Lleida: “Estoy cansado. Tengo ganar de irme a casa, ver a mis hijas y tomarme unas bufas”, dijo antes de ser despedido.

En el Guadalajara, actualmente en descenso, sigue dando titulares en sala de prensa, porque este mismo sábado, tras perder ante el Real Madrid Castilla (3-1), dijo que “me estoy perdiendo la infancia de mis hijas por cuatro duros”, después de protestar por las decisiones arbitrales en el partido.