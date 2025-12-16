Hiopos Lleida-Real Madrid: todavía hay casi 800 entradas disponibles

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El próximo sábado 20 de abril se celebrará el esperado duelo de ACB entre el Hiopos Lleida y el Real Madrid en el pabellón Barris Nord (19.00 horas) y todavía quedan cerca de 800 entradas disponibles. Desde que se inició la venta de entradas para el público general el pasado 4 de diciembre, se han vendido unas 400 localidades, una cifra que se suma a las más de 4.300 adquiridas por los abonados del club, de un total de 4.500 socios, y a las que los socios han podido adquirir con preferencia a precio general. Hay que recordar que, al tratarse de un partido designado como Día del Club, los abonados han tenido que abonar 20 euros para mantener su localidad. Para el público general, los precios oscilan entre los 50 y los 85 euros, en función de la ubicación.

El conjunto leridano llega a este enfrentamiento en un momento complicado después de sumar la cuarta derrota consecutiva en la liga el pasado domingo en la pista del Bilbao (93-75). Aunque el marcador final refleja una diferencia considerable de 18 puntos, el partido fue mucho más igualado de lo que indica el resultado. Los de Gerard Encuentra tuvieron opciones de cambiar el marcador en varios momentos, pero finalmente no consiguieron superar a un rival que supo aprovechar mejor sus oportunidades. Con esta derrota, el Hiopos Lleida acumula ya seis derrotas esta temporada.