La Cursa de l’Indiot espera batir su récord de participación

Redacció

La 42ª Cursa de l’Indiot de Mollerussa, que se celebrará el 26 de diciembre, espera batir el récord de participación y superar los 850 inscritos entre las pruebas de 10K, 5K y las carreras infantiles, según se anunció ayer en la presentación del evento. La salida y la llegada serán desde el Teatre L’Amistat y, como novedad, se retransmitirá en directo por Lleida TV. También se estrena la categoría Promesas, para jóvenes de 12 a 15 años.

