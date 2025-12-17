Recogida de juguetes solidaria en el Barris Nord ante el Real Madrid

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Hiopos Lleida aprovechará para hacer una recogida de juguetes solidaria junto a la Creu Roja Joventut en la visita del Real Madrid al Barris Nord de este sábado. Antes del comienzo del choque, el club habilitará una zona en el pabellón para que todos los aficionados que quieran puedan donar un juguete nuevo que se destinará a niñas y niños en situación de vulnerabilidad. Así, el club se adhiere a la campaña de la Creu Roja Joventut que, bajo el lema “Sus derechos en juego”, lucha por 34ª edición para que ningún infante se quede sin juguetes durante las fiestas navideñas.

Por otro lado, aún quedan unas 750 entradas disponibles para el partido –señalado como día del club–, después de haber despachado unas 4.750: 4.300 durante la venta restringida a los abonados; y unas 450 en la venta general. Los precios oscilan entre los 50 y los 85 euros para los adultos sin descuento. Aún lejos del ‘sold out’ que se consiguió el año pasado con la visita del club blanco, el Lleida afronta un exigente compromiso ante el vigente campeón, después de encajar cuatro derrotas. Los precedentes en el Barris Nord no terminan de sonreírle a un Madrid que ganó el curso pasado (84-95), pero llegó a caer hasta en tres ocasiones ante el desaparecido Caprabo Lleida.