Ayudas por 3 millones de la Diputación al deporte local

La Diputación presentó ayer los planes económicos de promoción y fomento del deporte en las comarcas de Lleida para el periodo 2025-2026, con una dotación total de 3.005.000 euros, estructurada en cuatro programas de apoyo dirigidos a entidades deportivas, federaciones, deportistas y clubes en fase de ascenso. Del total presupuestado, 2.415.000 euros se destinan al apoyo a entidades para la promoción y el fomento del deporte; 160.000 euros, a las federaciones deportivas; 400.000 euros, a deportistas leridanos; y 30.000 euros, a clubes que compiten en fases de ascenso a ligas profesionales o semiprofesionales.

El principal programa, orientado a entidades deportivas, se articula en tres ámbitos. El primero, dedicado al apoyo a la actividad deportiva, cuenta con una dotación de 2 millones de euros. Las ayudas oscilarán entre 2.000 y 29.999 euros, sin superar el 50% del presupuesto total de la entidad. Entre los criterios de valoración figuran el número de deportistas menores de 17 años y la participación femenina, entre otros indicadores de impacto social y deportivo.

El segundo ámbito corresponde al apoyo a la organización de eventos deportivos singulares, con un presupuesto de 400.000 euros. Las subvenciones tendrán los mismos importes mínimo y máximo (de 2.000 a 29.999 euros), con un límite del 25% del presupuesto de la actuación. Se valorarán aspectos como el alcance del evento, su carácter competitivo y su duración. El tercer ámbito está dirigido exclusivamente a entidades deportivas que trabajen con personas con discapacidad física y/o psíquica. En este caso, la ayuda mínima será de 1.000 euros y podrá alcanzar hasta el 90% del presupuesto del proyecto, teniendo en cuenta criterios como el número de licencias de la Federación ACELL y la colaboración con clubes, entidades deportivas o consejos deportivos.

El programa de apoyo a las federaciones deportivas de Lleida establece ayudas de entre 2.000 y 29.999 euros, con un tope del 50% del presupuesto de la actuación. Estas subvenciones se destinan a la organización de eventos deportivos singulares y a actividades formativas. Por su parte, el programa de ayudas a deportistas leridanos y leridanas se dirige a personas empadronadas en la demarcación de Lleida durante al menos cuatro años previos al inicio del periodo de ejecución. Está destinado a deportistas de entre 8 y 30 años, así como a mayores de 30 que participen en campeonatos internacionales. Las ayudas irán de 1.000 a 25.000 euros, sin superar el 50% del coste de la actuación.

Finalmente, el programa de apoyo a clubes deportivos en fases de ascenso a ligas profesionales o semiprofesionales contempla ayudas de entre 1.000 y 10.000 euros, con un límite del 60% del presupuesto del proyecto.