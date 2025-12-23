Albareda, campeón de Catalunya de eslalon

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El piloto de Alcanó Enric Albareda se proclamó campeón de Catalunya en la modalidad de eslalon, tras certificar su primera plaza en la general de turismos en la prueba del fin de semana en Montblanc, en la que se llevó la victoria. El leridano ha conseguido por primera vez el campeonato fruto de su regularidad en las siete pruebas de la competición –cuatro de ellas en territorio leridano–, después de ser tercero en el campeonato del año pasado y segundo en su categoría, la Clase 4.