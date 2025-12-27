El Barça espera ampliar pronto el Camp Nou

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Barça sigue dando pasos adelante para ampliar la capacidad del Spotify Camp Nou. Después de que el pasado 22 de noviembre los azulgranas volvieran a su estadio tras más de dos años y medio en Montjuïc con un aforo de unos 45.000 espectadores en el partido ante el Athletic Club, el próximo paso será poder albergar a 62.000 aficionados, una ampliación que, por el momento, está en manos del ayuntamiento de Barcelona.

Según informaron varios medios deportivos, el Barça ha entregado toda la documentación necesaria para que el consistorio permita el acceso del público al Gol Nord y le conceda la licencia 1C, que aumentaría sustancialmente el número de localidades disponibles en el estadio barcelonés, pasando de las 45.000 actuales a las 62.000.

Además, esta nueva licencia permitiría llenar la primera y la segunda gradería al completo. Aun así, y con la experiencia de la reapertura del Camp Nou fresca en la memoria, el Barça no quiere marcar una fecha concreta para la entrada en vigor de esta nueva licencia, ya que los trámites dependen del Ayuntamiento. Sin aún ninguna fecha oficial, medios apuntan que el Barça-Real Oviedo del 25 de enero podría ser el primer partido con los dos primeros anillos totalmente disponibles y en el que la gente pueda regresar definitivamente al Gol Nord.