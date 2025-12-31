El Mollerussa se refuerza con Robledo y Campanera, ambos del Reus

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El CFJ Mollerussa se ha reforzado en este mercado de invierno con el portero de 25 años Pepo Campanera y el centrocampista de 24 años Ricard Robledo, ambos procedentes del Reus FC Reddis del grupo 3 de Segunda RFEF.

Campanera llega cedido al equipo del Pla d’Urgell hasta el final de temporada para aportar calidad en la portería, una posición en la que Albert Batalla lo ha jugado todo. El guardameta destaca por su solidez, buen juego de pies y seguridad bajo palos. También por su dilatada experiencia en la categoría enrolado en equipos como la Pobla de Mafumet o el propio Reus, con el que la temporada pasada consiguió el ascenso a Segunda Federación como titular. Esta temporada, Pepo perdió su condición de guardameta titular en el cuadro tarraconense, en el que Álvaro Pacheco se ha afianzado bajo palos con 10 titularidades. Campanera, en cambio, solo ha podido disputar tres partidos, dos como titular, en los que ha encajado cinco goles.

Por otro lado, Robledo, formado en las categorías inferiores del Nàstic de Tarragona, cuenta también con experiencia en la categoría, aunque esta temporada no ha tenido continuidad en el Reus en Segunda RFEF por una lesión de los isquiotibiales. Con las incorporaciones de Campanera y Robledo, más la del central de Tàrrega David Grifell, el Mollerussa cierra a tres fichajes de lujo para intentar revertir la situación en el segundo tramo de la temporada. Los del Pla d’Urgell son decimosextos y marcan la zona de descenso con 12 puntos, los mismos que el Cerdanyola y el Vic.