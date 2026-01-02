La trigésima edición de la Sant Silvestre de Lleida cerró el calendario atlético de 2025 con un récord histórico de participación y confirmó el excelente estado de salud del atletismo popular en el territorio. La prueba, disputada sobre una distancia de 5 kilómetros, reunió 2.300 corredores, 350 más que el año anterior –cuando ya se había batido el anterior límite del 2015, cuando se apuntaron 1.793 personas–, en una jornada marcada por el ambiente lúdico y festivo que caracteriza esta cita de final de año.
