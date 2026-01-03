Castañeda se encara con Encuentra en Andorra cogiéndose los genitales

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Horas antes del inicio del partido de este viernes en el Principado, el Morabanc Andorra anunció la incorporación de Xavier Castañeda, el jugador que una semana antes se había entrenata las órdenes de Gerard Encuentra en el Hiopos Lleida y que acabó siendo descartado al no superar la revisión médica.

El base norteamericano debutó y llegó a encararse con Encuentra cogiéndose los genitales, acción que le recriminó el técnico.

El Hiopos Lleida se reencontró ayer con la victoria (79-87) después de casi dos meses sin ganar y seis derrotas consecutivas que habían hecho saltar todas las alarmas. El equipo de Gerard Encuentra recuperó su esencia, su poder coral, liderados por Batemon, Ejim, Paulí y Golomán, y en una gran segunda parte tumbó a un rival directo, el Morabanc Andorra, para sumar la quinta victoria de la temporada y mantener así las tres de ventaja sobre las posiciones de descenso que marca el Burgos, que esta jornada había ganado.