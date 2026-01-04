El Pons Lleida busca iniciar el año ganando tras 5 derrotas

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Pons Lleida recibe hoy al Reus Deportiu (12.15), quinto clasificado, con la voluntad de arrancar bien el nuevo año, recuperar sensaciones y cambiar la dinámica reciente en la OK Liga tras encadenar cinco derrotas. Uno de los principales alicientes del encuentro, con el que se acaba la primera vuelta, es el posible regreso del capitán Sergi Duch, ausente de la competición desde el pasado 19 de octubre. El jugador formado en el club se lesionó en la quinta jornada frente al Alcoi y, aunque ya entró en la última convocatoria del año en la pista del Liceo, no llegó a disputar minutos. Según explicó el técnico Edu Amat, la alta intensidad del partido y la cercanía del parón navideño aconsejaron no asumir riesgos innecesarios.

Amat confirmó que Duch está totalmente recuperado de la lesión, aunque advirtió de que todavía le falta ritmo de competición. “Físicamente está al cien por cien, pero debemos ir con cuidado. Tiene que volver poco a poco a la dinámica de grupo”, señaló el entrenador.

El técnico del conjunto listado valoró de forma positiva la pausa navideña, que ha permitido al equipo desconectar y recuperar energías. “Los jugadores han llegado bien, tanto física como mentalmente. La desconexión nos ha ido bien para afrontar este tramo”, afirmó Amat, consciente de la exigencia del rival de hoy. “El Reus es un gran equipo, pero nosotros hemos demostrado que somos capaces de ganar a cualquiera”, aseguró Amat, aunque insistió en que la clave pasa por el rendimiento propio. “Debemos corregir errores y ser capaces de competir los 50 minutos en todas las facetas del juego”.