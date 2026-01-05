No reaccionan

Publicado por ARNAU VILÀ FONT Creado: Actualizado:

El Atlètic Lleida no tan solo perdió el partido de ayer ante el Reus FCR sinó que desaprovechó la oportunidad de situarse a cuatro puntos de la permanencia. Eso se debía a que los leridanos cerraban la jornada y sabían que ningún equipo desde la décima posición en abajo, había ganado. A pesar del incentivo, el fútbol brilló por su ausencia en un partido donde los 'rojinegros' fueron más efectivos en las áreas y una vez más, el Atlètic Lleida reaccionó tarde.

Tras la derrota, los de Gabri —ayer dirigidos por Josep Maria Turull—, son penúltimos en la clasificación a siete puntos de la salvación. De hecho, los leridanos podrían caer en la última posición si el Torrent gana o empata su partido aplazado en el campo del Valencia Mestalla.

En cuanto al juego, el primer tiempo dejó un escenario propio de una vuelta vacacional: juego impreciso, balones largos y duelos divididos. Traduciéndose en unos 45 miutos sin ninguna acción destacada y con un justo 0-0. Siendo generosos, la acción más destacable fue un córner cerrado de Bilal en el 41 que el meta Pachecho sacó con dificultades de hecho, la parábola de su despeje golpeó en la parte posterior del larguero.

El segundo tiempo se jugaba bajo el concepto que el partido se lo llevaría el equipo que lograse abrir la lata y como ya es costumbre para el Atlètic Lleida, el equipo rival golpeó primero a la hora de partido. El mediocentro Toscano recogió un rechace en la frontal, voleó, y su tiro fue ligeramente desviado por Ortega, dificultando la estirada de Pau Torres que no pudo detener el balón ajustado al palo (0-1).

Como también viene siendo habitual, el Atlètic Lleida despertó tras el gol encajado y los leridanos insistían por banda derecha sin èxito. Además en el 71, el partido se detuvo durante dos minutos por bengalas en la zona de aficionados visitantes.

En los últimos instantes el partido se rompió, y los del Baix Camp pudieron sentenciar en el 86 cuando Kenneth remató alto un gran centro de Casals que dejó al punta delante de la portería. En el 89, el Atlètic Lleida pudo empatar con una oportunidad muy similar a la anterior del Reus, pero malauradamente Alya Camara tuvo el mismo destino que Kenneth, cabeceando arriba un remate franco después de un gran centro, esta vez de Bilal.

Ya en el tiempo añadido, Miquel Ustrell sentenció con un tiro cruzado después de superar a Dauda con un excelente control orientado de espuela (0-2). Cuando todo parecía cerrado, Bilal voleó desde la frontal para devolver un mínimo de esperanza en el Camp d’Esports, a falta de un minuto para el final (1-2).

Y aún estuvieron cerca del empate en la última jugada. Primero, Pachecho mandó a córner una mala entrega atrás y en el saque de esquina, el balón quedó muerto sin que Alya Cámara lograse rematar, cerrando con derrota el primer partido del año y el último de una primera vuelta para olvidar.