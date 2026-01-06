Ronald Araujo, principal novedad de Flick para disputar la Supercopa

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El FC Barcelona dio a conocer ayer, por antes de viajar a Arabia Saudí, la lista de convocados para la Supercopa de España 2026, que se disputa entre el 7 y el 11 de enero, en la que destaca la vuelta del central Ronald Araujo tras su ausencia desde hace varias semanas por un problema de salud mental. El defensa uruguayo es la principal novedad de la convocatoria facilitada por Hansi Flick que viaja para estar presente en la semifinal que le medirá mañana al Athletic Club en el Estadio King Abdullah de Yeda.

Araujo decidió parar su actividad profesional tras las críticas recibidas por su actuación en el partido de la Liga de Campeones ante el Chelsea FC inglés del pasado 25 de noviembre, donde fue expulsado por doble amarilla antes del descanso. Después de varias semanas de baja, el internacional volvió a los entrenamientos el pasado 29 de diciembre tras el parón navideño, aunque Flick no le incluyó en la convocatoria para el derbi contra el Espanyol.

La convocatoria completa de 24 jugadores está compuesta por los porteros Ter Stegen, Joan Garcia y Szczesny; los defensas Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Kounde, Eric García y Jofre; los centrocampistas Pedri, Fermín, Casadó, Olmo, De Jong, Bernal, Dro y Tommy; y los delanteros Ferran, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Rasford y Bardghji.

Por otra parte, el Barça ya ha presentado una primera oferta oficial al Al Hilal para hacerse con los servicios del lateral portugués Joao Cancelo, que también quiere el Inter. Los italianos parten con ventaja en la operación, ya que existiría un principio de acuerdo entre clubes, aunque el jugador quiere volver a vestir la camiseta azulgrana.