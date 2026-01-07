Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Jannik Sinner logró los títulos en Wimbledon y Australia. - EUROPA PRESS El sueco Armand Duplantis, mejor atleta del Mundo y uno de los más grandes de la historia. - EUROPA PRESS El británico Lando Norris ganó en 2025 su primer Mundial de Fórmula Uno. - EUROPA PRESS Luis Enrique celebra uno de los títulos logrados con el PSG, gesto que ha repetido en 2025 en seis ocasiones. - EUROPA PRESS El esloveno Tadej Pogacar se llevó su cuarto Tour, el segundo consecutivo. - EFE Oklahoma City Thunders, campeones de la NBA. - EUROPA PRESS La afición del Liverpool homenajeó a Diogo Jota. - EUROPA PRESS Ousmane Dembélé, con su primer Balón de Oro, es el mejor futbolista del Mundo.

El Olimpo en el que quedan para la historia los dioses del deporte se ha ampliado con los títulos logrados en algunas de las competiciones más seguidas en el mundo. Es el caso del piloto de Fórmula Uno, el bitánico Lando Norris, y el del futbolista francés Ousmane Dembelé

El año 20025 aportó nuevos dioses al Olimpo del Deporte y consagró nombres de héroes que ya estaban en él. Se sumaron el piloto británico de Fórmula Uno Lando Norris o el futbolista francés Ousmane Dembélé y, entre los ya instalados, se agrandó la leyenda del atleta sueco Armand Duplantis o el ciclista esloveno Tadej Pogacar y ha empezado a consagrarse el tenista italiano Jannik Sinner.

En fútbol, el 2025 ha sido el año del PSG de Luis Enrique Martínez. El equipo francés logró el tiunfo que llevaba años persiguiendo, la Champions y lo hizo en un año histórico para la entidad parisina, ya que logró un Sextete al ganar también la Liga francesa, la Copa, la Supercopa de Francia, la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental. Igualó así a los dos únicos clubes que han logrado un Sextete, el Barcelona de Pep Guardiola en la temporada 2008-2009 y el Bayern Múnich de Hansi Flick en la 2019-20. La diferencia es que estos dos equipos ganaron todas las competiciones en las que participaron y el PSG no, ya que se les escapó el recién estrenado Mundial de Clubes. Por cierto que en el staff de Luis Enrique está el leridano Borja Álvarez, que es el entrenador de porteros.

Gran artífice de estos éxitos del PSG es el delantero francés Ousmane Dembélé, que fue jugador del Barcelona entre 2017 y 2023 y que, de la mano de Luis Enrique cumple su tercera temporada en el club de París y donde ha vivido un 2025 histórico al ganar por primera vez el Balón de Oro y el premio FIFA The Best.

Ha sido también el año en el que el piloto británico Lando Norris ha ganado su primer título mundial de Fórmula Uno, en dura competencia con el neerlandés Max Verstappen, que había ganado los cuatro títulos anteriores y al que superó por solo dos puntos, 423 para Norris y 421 para su rival que, no obstante, ganó una carrera más, 8, por 7 del inglés.

También ha brillado el sueco Armand Duplantis, que se ha consolidado como el mejor atleta del Mundo. Domina desde hace años el salto de pértiga. Sumó un nuevo récord mundial en esta modalidad, dejando una marca estratosférica, 6,30, en un año en el que ganó en Tokio el Mundial por tercera vez consecutiva. Suma, además, dos oros olímpicos en Tokio 2020 y París 2024. Ha batido el récord mundial en catorce ocasiones.

En ciclismo el gran triunfador ha sido el esloveno Tadej Pogacar, que ganó su segundo Tour de Francia consecutivo (2024 y 2025), con lo que ya suma cuatro tras los que logró en 2020 y 2021. Su gran rival, el danés Jonas Vingegaard, que ganó el Tour en 2022 y 2023, este año se llevó la Vuelta Ciclista a España. La otra gran carrera, el Giro de Italia, fue para el británico Simon Yates.

En tenis, el taliano Jannik Sinner, tras superar una sanción por doping, cerró el año ganando dos de los cuatro “grandes”, el Open de Australia y Wimbledon. Cierra el año como el número dos del ranking, ya que el uno ha sido para Carlos Alcaraz, que ganó Roland Garros y el Open USA. Por último, la competición de baloncesto más importante, la NBA, se la adjudicó Oklahoma City Thunders, que se impuso en la final a los Indiana Pacers.

La tragedia que impactó en el mundo del fútbol

Un accidente de coche provocó el pasado verano la muerte del futbolista Diogo Jota, de 28 años, estrella del Liverpool, y de su hermano André Silva, de 25, jugador en la Segunda portuguesa. El fútbol sufrió la pérdida del exentrenador neerlandés Leo Beenhakker; Luis Galván, campeón del Mundo con Argentina en 1978; Jorge Costa, estrella portuguesa en el Oporto que ganó la Copa de Europa en 2004 o el argentino Hugo Gatti. También fallecieron el boxeador George Foreman, y la exgimnasta húngara Agnes Kelety, a los 103 años.