El Barça busca la final hoy ante el Athletic

La Supercopa de España alzará el telón hoy (20.00/Movistar LaLiga) en el estadio Al Jawhara de Yeda (Arabia Saudí) con la disputa de la primera semifinal entre el vigente campeón, el Barcelona, y el Athletic. Con 15 títulos en sus vitrinas, el Barça es el equipo más laureado de la competición, por delante del Real Madrid (13) y del Athletic (3), los dos rivales a los que superó en la pasada edición. En aquella ocasión, el equipo de Flick derrotó en semifinales al equipo vasco (0-2) y goleó en la final al eterno rival (2-5), lo que supuso un importante espaldarazo para la posterior conquista de la Liga y la Copa del Rey; tendencia que parece haberse consolidado y refuerza el valor de la Supercopa, pues el ganador del título lo ha sido también del campeonato liguero en las últimas cuatro campañas.

El FC Barcelona completó ayer su último entrenamiento en Yeda marcado por una ausencia destacada y un mensaje claro desde el banquillo. Lamine Yamal no participó en la sesión, lo que deja abierta su presencia ante el Athletic Club a pocas horas del encuentro. Flick insistió en la necesidad de elevar el nivel defensivo, la concentración y la continuidad durante los noventa minutos.

El técnico azulgrana advirtió que tienen que “hacer las cosas mejor” para levantar la Supercopa de España. “Es genial. Me gusta la Supercopa. Ganarla nos daría mucha energía para el resto de la temporada, como el año pasado, y es lo que queremos este curso también”, expresó el técnico alemán. Avanzó “un partido difícil” frente a los ‘leones’, un equipo con “muchas posibilidades” en la parte ofensiva. “No será un partido fácil si cometemos los mismos errores que el sábado (ante el Espanyol). Tenemos que trabajar en nuestras cosas, jugar mejor en defensa. Tenemos que jugar conectados como un equipo, y esto lo perdimos por momentos el sábado. Tenemos que hacer las cosas mucho mejor”, avisó.

El entrenador alemán sabe que “siempre” se coloca al Barça como favorito, como al “Real Madrid, el Atlético o el Athletic”. “Es la manera más corta de ganar un título. La temporada pasada lo hicimos y esperamos que lo hagamos también esta temporada. Es nuestro objetivo, pero sé que no es fácil contra un equipo muy bueno. Es lo que queremos”, comentó.

La jornada también dejó una noticia relevante en clave de mercado, con la confirmación de la llegada de Joao Cancelo en formato de cesión, un refuerzo que amplía las opciones defensivas y ofensivas del equipo para el tramo decisivo de la temporada. Flick explicó que el luso les puede dar “más opciones” en ambos laterales. “Es una buena opción. Estoy contento porque es un jugador de alta calidad”, elogió.

Lamine se entrenó al margen del equipo

Lamine Yamal no se entrenó junto al resto de sus compañeros ayer por un problema estomacal. El atacante azulgrana se quedó en el interior del complejo deportivo para realizar trabajo específico, aunque fuentes del club señalaron que se espera que pueda jugar contra el Athletic. Cabe recordar que en el primer entrenamiento del año, celebrado en la tarde del 1 de enero, ya fue baja por un cuadro de malestar general.

Iñaki Williams insiste en criticar la Supercopa

El capitán del Athletic Club Iñaki Williams admitió ayer que decir que jugar en Arabia Saudí la Supercopa de España era “una mierda” no fueron “las palabras adecuadas”, aunque defendió que no se arrepiente, y recordó que su equipo “en partidos importantes” siempre da la cara. “Igual la palabra que utilicé no fue la apropiada pero sí que es verdad que sigue siendo una faena para todos, sobre todo, para nuestros aficionados”, concluyó.

Mbappé, baja del Real Madrid para mañana

El delantero francés Kylian Mbappé es la principal baja en el Real Madrid para la Supercopa y que arranca para los blancos mañana, a las 20.00 horas, con la semifinal ante el Atlético de Madrid. El club merengue desveló en su página web la convocatoria de Xabi Alonso y en ella no figura Mbappé. El delantero galo tampoco estuvo disponible ante el Real Betis el sábado por su lesión de rodilla. El técnico tolosarra sí podrá contar con Huijsen.