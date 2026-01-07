El Barça gana al Maccabi en un Palau desierto

El partido se jugó sin público en las gradas. - FCB

El Barça cortó ayer una racha de dos derrotas en la Euroliga al imponerse al Maccabi Tel Aviv (93-83) en un Palau Blaugrana vacío, ya que el partido se disputó a puerta cerrada. El conjunto azulgrana rentabilizó un primer cuarto excelso que acabó con un parcial de 32-19.

Antes del inicio del partido, un centenar de personas protagonizaron una protesta pacífica contra un encuentro que, según los convocantes, supone “normalizar el genocidio contra el pueblo palestino” y utilizar el deporte para “encubrir vulneraciones del derecho internacional y de los derechos humanos”.

Por su parte, el Valencia Basket seguirá líder tras imponerse en la pista del Estrella Roja por un contundente 89-106, mientras que el Real Madrid logró una necesaria victoria por 69-80 en la pista del ASVEL Villeurbanne.