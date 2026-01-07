Los Esteve mejoran antes de la etapa maratón

Publicado por SegreAgències Creado: Actualizado:

Después de la complicada segunda etapa del Dakar, condicionada por una posición de salida extremadamente retrasada, Isidre Esteve pudo recuperar ayer posiciones en la tercera jornada, con salida y llegada en Alula, con 422 kilómetros cronometrados, al igual que Jordi Esteve, justo antes de afrontar hoy y mañana la temible etapa maratón, donde no tendrán asistencia.

Para mitigar los efectos de lo vivido en la jornada precedente, el piloto de Oliana utilizó el ‘joker’ que tiene por estar inscrito en el Mundial, lo que le permitió arrancar en la posición 40 y rodar únicamente entre vehículos de la categoría Ultimate, evitando así el tráfico de otras clases. Gracias a ello pudo recuperar posiciones al acabar el 28 de su categoría (30 absoluto), con lo que asciende al puesto 34 de la general de su clase (35º absoluto).

Jordi Esteve, pese a sufrir dos pinchazos, logró acabar el decimoséptimo, segundo de la categoría T5.2, y ascendió a la decimoctava de la general absoluta, mientras que Josep Solé, en el Dakar Classic, se impuso en su categoría H3 y ahora es el nuevo líder.

Por otra parte, el valenciano Tosha Schareina (Monster Energy Honda) ganó la etapa de motos, la tercera victoria de su carrera en el Dakar, y ahora es tercero a 1:13 del líder Daniel Sanders, al que aventajó en 3:28, y a tan solo seis de Ricky Brabec, ganador en 2024 y que fue segundo ayer a 2:17. Por contra, el gerundense Edgar Canet (Red Bull KTM Factory), ganador del prólogo y de la primera etapa, cedió tiempo (11:44) y es cuarto en la general a 8:46.

En coches, el estadounidense Mitch Guthrie (Ford Racing) estrenó su casillero de victorias, un triunfo que le otorgó de paso el liderato ante los problemas del catarí Nasser Al-Attiyah, que acabó vigésimo. La burgalesa Cristina Gutiérrez (Dacia) entró quinta a 5:57 y entró de lleno en el Top 10, situándose séptima a 5:59 de Guthrie, mientras que Laia Sanz es decimoctava a 27:55. Nani Roma y Carlos Sáinz acabaron quinto y sexto, respectivamente, y ahora ocupan el cuarto y quinto de la general, a 3:34 y 4:02.